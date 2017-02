Ferrari vormel-1 meeskond otsustas, et Barcelonas alanud hooaja esimesel ametlikul testimisel Sebastian Vettel ja Kimi Räikkönen kahel esimesel päeval ajakirjanikele kommentaare ei anna.

Täna alanud testimisel istus esimesena Ferrari masinasse Vettel, kes kihutas välja ka kiireima ringiaja. Homme alustab testimist Räikkönen.

Motorsport.com-i Itaalia portaali andmetel on Ferrari andnud oma sõitjatele korralduse, et Vettel võib ajakirjanikega rääkida alles kolmapäeval ja Räikkönen neljapäeval. Lisaks on antud käsk, et pilootidel on lubatud meediale kommentaare anda vaid Ferrari uue masina kohta.

Vettel kihutas täna ennelõunal Barcelona ringrajal välja aja 1.22,791, talle järgnesid Valtteri Bottas (Mercedes; 1.23,169) ja Sergio Perez (Force India; 1.23,769).