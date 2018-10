Ferrari juht: meeskonna eksimus rehvivalikul on vastuvõetamatu

Ferrari sõitjad Sebastian Vettel ja Kimi Räikkönen läksid kvalifikatsioonis kolmandas voorus rajale vahepealsete rehvidega, kuna meeskond ootas vihmasadu. Kuna vihma nii kiirelt ei tulnud, nagu Ferrari ootas, vahetati sõitjatel uuesti rehvid ära.

Siis, kui Ferrari masinatel taas rehvid vahetati, jõudis kätte vihm ning Vettel sõitis kiiret ringi tehes rajalt välja ja ei suutnud enamat üheksandast ajast.

"Ma ei usu, et kvalifikatsiooni võit oleks täna olnud realistlik, kuid see, millega meeskond hakkama sai, on vastuvõetamatu," sõnas Arrivabene. "Olen väga vihane. See pole esimene kord, kui meeskond selliseid vigu teeb. Ma ei hakka nimesid nimetama, aga olen pettunud."

Homset sõitu alustab esikohalt Lewis Hamilton (Mercedes). Valtteri Bottas tõi Mercedesele kaksikvõidu. Teisest stardireast alustavad Max Verstappen (Red Bull) ja Kimi Räikkönen.