Ferrari ja Mercedese suur lahing Verstappeni pärast jääb esialgu ära

Vormel-1 sarja kõige kuumemaks tulevikutegijaks peetav 20-aastane Max Verstappen otsustas Red Bulli tiimiga lepingut pikendada.

Oma kolmandat hooaega vormel-1 sarjas sõitev Verstappen jääb uue kontrahti kohaselt Red Bulli 2020. aasta lõpuni, kirjutab Forbes.

Eelmisel aastal Hispaania GP võitmisega sarja läbi aegade kõige nooremaks etapivõitjaks kerkinud Verstappen on seejärel olnud kõikide suurte tiimide huviorbiidis.

Kui Red Bull on ka tipptegijate seas, siis vormel-1 sarja valitsejateks on praegu Mercedese ning Ferrari. Just nimetatud tiimid on ka Verstappeni vastu suurt huvi üles näitamas. Juba mõnda aega kirjutati, et kaks suurtiimi hakkavad hollandlase allkirja pärast võistlema, kuid nüüd on vähemalt mõneks ajaks need jutud vaibumas.

Eelmisel hooajal saavutas Verstappen aasta kokkuvõtees 5. koha, Tänavu on ta neli etappi enne hooaja lõppu hoidmas 6. positsiooni.

“Red Bull on minusse alati uskunud ning seda ka välja näidanud,“ ütles Verstappen. “Mul on väga hea meel, et sain nendega lepingut pikendada.“