Endine Ferrari ja Lancia F1-meeskonna juht Cesare Fiorio arvab, et Itaalia tipptiim ei peaks Kimi Räikkönenile lepingupikendust pakkuma.

Räikkönen, kes tuli 2007. aastal Ferrari roolis maailmameistriks, naasis võistkonda 2014. aastal, ent pole suutnud oma varasemat sädet taastada. Tema leping lõpeb selle aasta lõpus.

"Tema hooaeg Fernando Alonso meeskonnakaaslasena (2014) ja esimene aasta Sebastian Vetteli kõrval (2015) olid häbiväärsed, olgugi et möödunud hooajal ta toibus," sõnas Fiorio otsekoheselt.

"Hooaja lõpus saab Kimi 38-aastaseks - siis on aeg tema seiklused lõpetada," vahendab F1.com itaallase sõnu.

Fiorio arvates peaks Ferrari asendama Räikköneni 23-aastase itaallase Antonio Giovinazziga, kes on hetkel tiimi testisõitja. Hooaja avaetapil asendas ta Sauberi meeskonnas vigastatud Pascal Wehrleini ning tõi ühe sarja kehvematest autodest finišisse 12. kohal.

"Olen Antoniot jälginud 4-5 aastat ja ta on kahtlemata Itaalia suurim anne. Ta on F1-ks valmis. Ferrari tegi õigest, et sõlmis temaga lepingu. Loodan, et nad annavad talle nüüd ka võimaluse," lisas 77-aastane Fiorio.