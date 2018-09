Ferrari bossi vend avalikustas kogemata, et Räikkönen lahkub meeskonnast

Lapo Elkanni juhitud firma Garage Italia Facebooki lehel õnnitleti täna Leclerci, kuid pärast seda, kui La Gazzetta dello Sport sellest uudise tegi, postitus kustutati.

"Charles, me oleme uhked, et uskusime sinu võimetesse sinu F1 debüüdist alates. Oleme uhked, et oleme sind ringrajal toetanud. Oleme õnnelikud, et näeme sind peagi punase vormeli roolis!" edastas La Gazzetta dello Sport tänase Garage Italia Facebooki postituse sisu.

Nüüd seisab Garage Italia lehel kiri: "Loodame, et unistus saab teoks! Garage Italia on alati sinusse uskunud, Charles Leclerc."

Itaalia ajalehe Corriere dello Sporti teatel sai Räikkönen juba eelmisel nädalavahetusel Monza etapil teada, et Ferrari tema teeneid järgmisel aastal enam ei vaja.

Ametlikult pole Ferrari veel 38-aastase Räikköneni tuleviku kohta ühtegi teadet väljastanud.