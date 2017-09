Ferrari boss teleintervjuus: keerasime käki kokku

Ferrari vormel-1 tiimi pealik Sergio Marchionne nentis pärast Itaalia GP-d RTL-ile antud intervjuus, et meeskond ei suutnud Sebastian Vettelile ja Kimi Räikkönenile konkurentsivõimelist masinat ette valmistada.

Monzas võitis pea algusest lõpuni sõitu juhtinud Lewis Hamilton (Merceddes) tiimikaaslase Valtteri Bottase ees, Vettel tuli kolmandaks, Räikkönen oli viies.

"Ma arvan, et me keerasime just käki kokku. Auto seadistus oli vale. Tundub, et me alahindasime seda ringrada. Peame minema tagasi tehasesse ja välja uurima, miks meil auto külg ees edasi liikus. Kuid me oleme Singapuriks tagasi," lubas Marchionne.

Hamilton pääses võiduga sel hooajal esimest korda MM-sarja juhtima. Vettel jääb britist maha vaid kolme punktiga. Konstruktorite karika arvestuses suurendas Mercedes edumaad Ferrari ees 62 silmale.