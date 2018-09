Ferrari boss pidi Valtteri Bottase ees vabandama

Arrivabene tunnistas, et vabandas Bottase ees isiklikult, sest oli Itaalia GP järel öelnud, et "Ferrari palkab sõitjaid, mitte teenreid", kirjutab Wheels24.

Ferrari boss oli sellise avalduse teinud, kui vastas ajakirjaniku küsimusele, miks Kimi Räikkönen ei toeta Sebastian Vettelit samal moel nagu Bottas Lewis Hamiltoni.

"Kohe, kui ma need sõnad laususin, sain aru, et neid mõistetakse valesti. Võtsin Bottasega ühendust ja selgitasin oma öeldut. Ma hindan kõrgelt, et Valtteri mõistis suurepäraselt, mida ma tahtsin öelda," selgitas Arrivabene.