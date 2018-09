Ferrari boss lükkas Räikköneni puudutavad kuulujutud ümber

Tänavu suvel on Räikköneni teemal kõvasti spekuleeritud. Kui algselt kirjutasid vormeliportaalid, et soomlase koha võib uueks hooajaks saada Charles Leclerc, siis viimastel päevadel on räägitud hoopis sellest, et Ferrari pakub Räikkönenile lausa kahe aasta pikkust lepingut.

Ferrari tegevjuht kinnitas Monza etapil, et hetkel on veel kõik lahtine.

"Me pole veel otsust teinud. Kui me selle teeme, mille langetamiseks pole mingit ajalimiiti, saate te sellest teisena teada," sõnas Camilleri planetF1-le.

"Tean Kimit väga hästi. Ta on hea sõber ja meiega olnud pikka aega. Lõpliku otsuse teeb mõistagi tiimijuht Maurizio Arrivabene, kuid tema ja mina arutame seda küsimust põhjalikult," lisas Camilleri.