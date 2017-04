Ferrari boss andis Räikkönenile vastulöögi: vähem juttu, rohkem sõitmist

Ferrari vormelimeeskonna tegevjuht Maurizio Arrivabene polnud sugugi vaimustunud, et nende sõitja Kimi Räikkönen kritiseeris Hiina GP järel avalikult meeskonna otsuseid.

Hiinas viienda kohaga piirdunud Räikkönen oli sõidu järel pettunud, et Ferrari tema teise boksipeatusega liiga kaua venitas." "Mul on tunne, et ma oleksin pidanud varem boksi minema, kuid seda ei juhtunud. Ma ei teagi, miks nii läks. Ferrari oleks pidanud paremat tööd tegema," kurjustas Räikkönen.

Arrivabene teatas soomlase kriitika peale sapiselt: "Täna Kimi rääkis palju, kuid kui sa räägid liiga palju, siis sa sõidad vähem."

Ühtlasi vihjas tiimijuht, et kui soomlane oma tulemusi ei paranda, peab ta hakkama Sebastian Vetteli heaks tööd tegema. "Meistrivõistlused alles algasid, hetkel pole kiiret, kuid aeg näitab. Kui me leiame end olukorrast, kus Ferrari võitleb MM-tiitli eest, siis on meie sõitjad väga hästi kursis, millised on meeskonna mängureeglid," lisas Arrivabene.

Ferrari president Sergio Marchionne läks soomlase kritiseerimisega veelgi kaugemale ja teatas, et meeskonnal on vaja temaga tõsine jutuajamine maha pidada. "Räägin Arrivabenega, vahest on tal aeg temaga (Räikkönen) maha istuda ja öelda talle midagi konkreetset."