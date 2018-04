Ferrari ähvardatakse jätta suure summata, Ferrari omakorda ähvardab vormel-1 sarjast loobuda

Ferrari vormel-1 tiim saab sarjalt iga-aastaselt 80 miljonit eurot boonust, kuna tegemist on ajaloolise tiimiga, kes regulaarselt sarjas sõitnud.

Praeguste kokkulepete kohaselt saab Ferrari säärast “ajaloolise meeskonna“ toetust kuni 2021. aasta lõpuni. Ferrari on ainus tiim, kes osalenud vormel-1 sarjas alates 1950. aastast.

Vormel-1 sarja omanik Liberty Media on nüüd aga otsustanud, et Ferrarile makstav boonus on liialt suur ning alates 2022. aastast tuleks rahalist toetust vähendada umbes 35 miljoni euroni aastas.

Vastavast muudatustest teavitati tiime Bahreinis toimunud salajasel koosolekul. Sportsmailiga suhelnud allika sõnul ei olnud säärane uudis Ferrari leerile just meeltmööda.

Lisaks soovib Liberty Meedia luua järgmisel kümnendil sarjas ka tiimidele eelarve lae. Kui praegu kulutavad Ferrari ja Mercedes hooaja peale umbes 350 miljonit eurot ja Force India ajab läbi alla 100 miljoni euro suuruse eelarvega, siis tulevikus tahetakse tuua lagi umbes 180 miljoni euro juurde.

Veel soovitakse muuta vormelite mootorid odavamaks, lihtsamaks, võimsamaks ja valjemaks.