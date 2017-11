Ferrari ähvardab vormel-1 sarjast lahkuda

Ferrari vormel-1 meeskond ähvardab sarjast lahkuda. Ferrari võib võistlussarjast taanduda 2021. aastal. Ähvardus lubatakse teoks teha, kui sarja omanikuks olev Liberty Media Corp. teeb teoks lubatud uuendused.

Sel nädalal avaldati Pariisis kava, mille kohaselt peaksid tulevikus olema vormelite poolt kasutatavad mootorid odavamad ja valjemad. Niimoodi tahetakse sarja juurde meelitada uusi tootjaid, kirjutab Bloomberg.

Praeguste plaanide kohaselt soovivad sarja korraldajad ka edaspidi kasutada 1,6-liitriseid turbohübriidmootoreid. Uuendusena tahetakse ära kaotada aga praegu kasutusel olev lisajõudu genereerinud elektrimootor. Just nimetatud lisa on summutanud mootorite heli ning selle üle on palju kurdetud.

“Libertyl on mõned head plaanid. Eelkõige on hea see, et nende sooviks on vähendada meeskondade kulusid,“ sõnas Ferrari president Sergio Marchionne. “Siiski on veel mõned asjad, millega me ei ole nõus.“

Marchione sõnul oleks vormel-1 sarjast lahkumine Ferrarile isegi majanduslikult kasulik. “Tulusid ja kulusid silmas pidades oleks sarjast lahkumine kasulik. Töötaksime sellisel juhul välja alternatiivse asenduse vormel-1 sarjale,“ lisas Marchionne.

Marchionne sõnul tunneks ta end suurepäraselt, kui Ferrari astuks just tema juhtimise all vormel-1 sarjast välja.

Ferrari on ainus tootja, kes on olnud osaline kõikides vormel-1 sarja hooagades alates 1950. aastast. Kokku on nad aastate jooksul osa võtnud rohkem kui 9000 GP-etapist. Praegune leping kohustab neid sarjas osalema 2020. aasta lõpuni.

Vormel-1 sarjas plaanitavaid muutusi on kritiseerinud ka Mercedes ja Renault.