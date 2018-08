Fernando Alonso: vormel-1 on muutunud väga ettearvatavaks

“Kui ma kihutasin aastatel 2003, 2004, 2008, 2009 ja 2011 ning ma ei võitnud palju etappe, oli võimatu ette ennustada, mis juhtub näiteks Spa või Monza etapil. Tänasel päeval teame kõike juba ette. Sa võid võistluse eel 15 esimest paberile panna ning arvatavasti teed vaid mõne vea. Kõik on nii ettearvatav," sõnas 37-aastane Alonso inglaste Expressile.

Hispaanlasest eksmaailmameistri sõnul on väga kahetsusväärne ka suundumus, et võidusõit muutub üha teisejärgulisemaks.

"Fakt on, et F1-st räägitakse üha rohkem võistlusväliste asjade pärast. Räägitakse raadiosõnumitest, muust poleemikast. See kõik on väga halb märk," lisas Alonso, kelle koha McLareni meeskonnas hõivab uuel hooajal Carlos Sainz jr.

Alonso alustas vormel-1 karjääri 2001. aastal Minardi meeskonna ridades ning tuli 2005. ja 2006. aastal Renault'ga maailmameistriks. Kokku on hispaanlane võitnud F1 sarjas 32 etappi ja jõudnud 97 korda poodiumile. Tänavusel hooajal asub Alonso 44 punktiga 9. kohal.