Fernando Alonso tegi tuleviku osas tähtsa otsuse

Kahekordne vormel-1 sarja maailmameister Fernando Alonso on otsustanud jätkata McLareni meeskonnas.

36-aastane hispaanlane andis McLarenile lubaduse lepingut pikendada pärast seda, kui meeskond oli otsustanud Honda mootoritest loobuda ja lüüa uueks hooajaks käed Renault`ga.

"Renault tehing on tehtud. Alonso jätkamine on superuudis," kuulutas endine vormeliboss Bernie Ecclestone, vahendab ajaleht Daily Mail.

"Kuid tegelikult ma ei mõista, miks peaks McLaren olema Renault`ga õnnelikum kui Hondaga. See polnud Honda süü, et asjad ei edenenud. See oli McLareni süü - nad on terve hooaja võidelnud ja kakelnud omavahel iga asja üle, selle asemel, et tiimina töötada."

Väidetavalt jääb Alonso palganumber samaks ning hispaanlane teenib ka uue hooaja eest 20 miljonit naelsterlingit.