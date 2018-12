Fernando Alonso: tänased noored vormelisõitjad annavad vanale põlvkonnale silmad ette

"Ma usun, et meil on hetkel F1 sarjas võistlemas kõigi aegade kõige talendikam põlvkond. Seda just seetõttu, et nad on juba sarjaga liitumise hetkeks väga hästi ette valmistatud," lausus 37-aastane Alonso portaalile planetf1.com.

Hispaanlase arvates on sõitjate taseme tõusule märkimisväärselt kaasa aidanud tehnoloogia areng. "Nad saavad rohkem aega simulaatoris harjutamiseks, lisaks on palju noortele sõitjatele mõeldud programme. Seega kui nad F1-sarjaga liituvad on nende tase selline, mis polnud kümmekond või kakskümmend aastat tagasi isegi mitte mõeldav," jätkas Alonso.

2005. ja 2006. aastal maailmameistriks kroonitud Alonso arvele jäi F1-sarjas 32 etapivõitu ja 97 poodiumikohta. Hispaanlane valiti tänavu kaaspilootide poolt hooaja paremuselt kolmandaks sõitjaks - Alonso jäi alla vaid maailmameistriks tulnud Lewis Hamiltonile ja noorele Max Verstappenile.