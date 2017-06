Fernando Alonso peab F1 sarja igavaks: põnevust ja üllatusi on vähe

McLaren-Honda vormelimeeskonna sõitja Fernando Alonso ütles, kuigi ta elab Sebastian Vetteli ja Lewis Hamiltoni tiitliheitlusele kaasa, pakub F1 sari tänasel päeval siiski vähe põnevust ja üllatusi.

"Ma arvan, et F1 sari on täie tervise juures. Samas on meeskondade vahed väga suured, improviseerimiseks ja üllatusteks on vähe ruumi. Enamasti sa tead, kes sõidu võidab," rääkis kahekordne maailmameister, kirjutab Fox Sports.

Enne järgmise nädala Kanada GP-d juhib MM-sarja Ferrari sõitja Vettel, kes edestab Mercedese pilooti Hamiltoni 25 punktiga. Alonso pole tänavu mootoriprobleemide tõttu suutnud punktiarvet veel avada.