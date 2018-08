Fernando Alonso nõuab Red Bulli meeskonnalt avalikku vabandust

37-aastase Alonso sõnul pakkus Red Bull talle Daniel Ricciardo lahkumise järel vabaks jäänud sõitjakohta, kuid Red Bulli tiimijuht Christian Horner kinnitas, et seda ei tehtud. "Pakkusime Alonsole lepingut, kuid see oli aastal 2007," märkis Horner, vahendab BBC Sport.

Red Bull motorspodi boss Helmut Marko lisas, et Alonso ei sobikski Red Bulli, sest pole meeskonnamängija: "Kui vaadata teda McLarenis ja Ferraris, siis on see kogu aeg olnud ühe mehe show."

Alonso väitel on talle Red Bullist lepingut pakutud lausa kuus korda. "Ühe pakkumise sain 2007. aastal, siis veel aastatel 2009, 2011, 2013 ning kahel korral sel aastal. Üks neist tehti Monacos ja teine augustikuus," sõnas Alonso.

"Christian Horneri ja Mr Marko kommentaarid on kontektsist väljas ja väga üllatavad, väites, et ma tekitan kaost ja et minuga on raske koos töötada. See on väga veider ja ebaõiglane minu suhtes. Ise on nad mind kuus korda endale sõitjaks tahtnud. Kirjutasin Christianile selle kommentaari järel suvel ja ta vabandas e-maili teel. Loodetavasti ta vabandab sel nädalal uuesti," vihjas Alonso, et ta ootab Hornerilt avalikku vabandust.

Tundub, et Horner vabandada ei kavatse, sest ta ütles täna: "Tahan ühe asja täiesti selgeks teha - me ei teinud sel aastal Fernando Alonsole pakkumist."