Fernando Alonso lükkas kuulujutud ümber

Kahekordne vormel-1 maailmameister Fernando Alonso teatas, et tal ei ole mõtteski McLaren-Honda meeskonnast poole hooaja pealt lahkuda.

"Ma olen pigem siin, kui oma kodulinna supermarketis," lükkas Alonso lahkumisjutud ümber, kirjutab inglaste Express.

35-aastase Alonso McLarenist lahkumise üle hakati spekuleerimata pärast seda, kui taolise arvamusega tuli välja endine vormelisõitja Mark Webber.

"Kui mõni ekspiloot annab intervjuu, siis on alati üks küsimus Alonso kohta, tema olukorra ja raskuste kohta," sõnas Alonso Webberi väljaütlemist kommenteerides. "Kõik käituvad nii, nagu nad oleks mulle väga lähedased ja teaksid, et mul on depressioon. See kõik pole nii. Annan F1 sarjas endast parima, olen selleks rohkem valmis kui kunagi varem."

McLareni meeskond püsib alates 2012. aastast etapivõiduta ning Alonso pole meeskonnaga taasliitumise järel kordagi poodiumile pääsenud.