Fernando Alonso lõi käed Toyota meeskonnaga

Kahekordne vormel-1 maailmameister Fernando Alonso sõidab algaval hooajal lisaks F1 sarjale FIA kestvusautode sarjas ning teeb kaasa ka mainekal LeMans'i 24 tunni sõidul.

Kui vormel-ühes jätkab 36-aastane hispaanlane McLareni tiimis, siis kestvusautode sarjas hakkab Alonso esindama Toyota Gazoo Racingut.

"Olen väga elevil, et saan esmakordselt LeMans'i 24 tunni sõidul osaleda. See on võidusõit, millel olen pikka aega silma peal hoidnud ja kus olen alati tahtnud kaasa lüüa," sõnas Alonso.

Hispaanlane tänas ühtlasi McLareni meeskonda, kes andis talle loa uue väljakutse proovimiseks. "Minu peaeesmärgiks jääb endiselt edukas esinemine vormel-1 sarjas, kus tahan McLareniga olla igal etapil konkurentsivõimeline," lisas Alonso.

FIA kestvusautode sarjas teeb Alonso kaasa kõigil etappidel peale 21. oktoobril Jaapanis toimuva Fuji 6 tunni sõidu, mis kattub USA F1 etapiga. Hispaanlase tiimikaaslasteks on Toyotas Mike Conway, Kamui Kobayashi ja José María López.