Fernando Alonso kritiseeris Monza ringraja uut asfaldikatet

Vormel-1 sarja Itaalia GP kvalifikatsioonis 13. ajaga piirdunud McLareni sõitja Fernando Alonso polnud sugugi rahul Monza ringrajale paigaldatud uue asfaldfikattega.

Hispaanlase sõnul oli suure vihmasaju poolt häiritud kvalifikatsioonivõistlusel väga keeruline ja riskantne sõita, sest rajale jäi lubamatult palju vett.

"Ma arvan, et peasirge oli liiga märg. See uus asfalt ei ole F1 standarditele vastav. Me ei saa endale lubada, et rajakatted on erineva kvaliteediga," kurjustas Alonso.

Ka rehvifirma Pirelli esindajad väitsid, et kui Monza vana teekate kohanes eilse vihmaga hästi, siis nendes rajalõikudes, kuhu oli nädal tagasi uus asfalt pandud, jäi trass liiga märjaks.