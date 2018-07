Fernando Alonso kritiseeris ideed muuta F1-s punktisüsteemi

Kahekordse maailmameistri Fernando Alonso (McLaren) arvates kaotab F1-sari oma erilisuse, kui muudetaks punktisüsteemi.

Nimelt arutleb vormelisarja omanikfirma Liberty Media seda, kas iga sõitja peaks sõltumata kohast teenima etapilt vähemalt ühe punkti.

Alonso arvates poleks sellisel juhul enam eriline, kui nõrgema masinaga sõitja jõuaks punktikohale. Ta meenutas 2014. aasta Monaco GP-d, kus Jules Bianchi sõitis Marussiaga välja 9. koha ning teenis kaks punkti.

"Ma mäletan, et kui Jules lõpetas 9. kohal, siis see oli väikest viisi ime ja suur hetk spordile," edastas Autosport Alonso sõnu.

"Vormel-1-s on alati olnud keeruline punkte võita," lisas Alonso. "Kui kõik võidaks punkte, siis me kaotaks võib-olla selle erilisuse, mis F1-l on võrreldes teiste sarjadega."

Fernando Alonso asub 40 punktiga üldarvestuses 8. kohal.

Järgmine etapp sõidetakse juba sellel pühapäeval Saksamaal Hockenheimi ringrajal.