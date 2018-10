Fernando Alonso: F1 etapid on pärast karjääri lõpetamise otsust muutunud emotsionaalsemaks

"Avastasin, et olen viimasel ajal hakanud etappidel soojendusringe oma telefoniga filmima," avaldas Alonso intervjuus CNN-ile. "Ma ei ole seda kunagi varem teinud, kuid tunnen nüüd, et tahan salvestada kõike. Soovin, et igast minu sõidust oleks mälestus."

"Alates augustist, kui otsustasin karjääri lõpetada, on iga sõit olnud tavalisest emotsionaalsem," lisas 37-aastane hispaanlane. "Kõik soojendusringid ning fännidega kohtumised on olnud erilisemad ja see on muutunud minu jaoks raskemaks."

Alonso tuli Renault' meeskonna ridades maailmameistriks aastatel 2005 ja 2006. Ta on karjääri jooksul saanud 32 etapivõitu, 22 kvalifikatsiooni võitu ja 97 poodiumikohta.

Neli etappi enne hooaja lõppu asub Alonso 50 punktiga 10. kohal.