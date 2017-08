Fernando Alonso esitas ultimaatumi: kas mina või Honda

Kahekordne vormel-1 maailmameister Fernando Alonso ähvardab McLaren-Honda meeskonnast lahkuda, kui tiim ei vaheta mootoritarnijat.

Hispaanlane teatas viimasel tiimijuhtidega kohtumisel, et meeskonnal tuleb valida tema ja Honda vahel, kirjutab Auto Motor und Sport.

Alonso on tänavu MM-sarjas vaid viiel etapil finišisse jõudnud ning enamasti on katkestamise põhjuseks olnud just tõrkuv Honda mootor. Nädalavahetusel sõidetud Belgia GP-l jättis Alonso sõidu pooleli, teavitades meeskonda mootoriprobleemist. Hilisem uurimine olevat aga näidanud, et jõuallikas oli töökorras ning MacLaren kahtlustab, et Alonso katkestas tahtlikult.

Auto Motor und Sporti andmetel ei kaasneks McLarenile Hondaga lepingu lõpetamisel mingeid sanktsioone, kuid meeskonnal võiks sel juhul tekkida raskusi uue mootoritarnija leidmisega. McLaren pole suutnud kokkuleppele jõuda ei Mercedes Benzi ega Ferrariga. Ainus valikuvariant oleks Renault, kuid Max Verstappeni tänavune hooaeg näitab, et ka RB13 vormeli mootor pole kuigi töökindel. Verstappen on tänavu raja kõrvale jäänud juba kuuel etapil.

"Mingit muutust on vaja," sõnas Alonso Hispaania ajalehele El Mundo Deportivo. "Lahendused on olemas, kuid me peame need üles leidma. Nad ei kuku meile taevast sülle."