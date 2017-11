Fernando Alonso avaldas tuleviku kohta tähtsa uudise

Hispaania vormelisõitja Fernando Alonso avalikustas, et jätkab kuninglikus F1 sarjas veel vähemalt paar hooaega.

Kuigi 36-aastane hispaanlane on teinud kõrvalehüppeid ka teistesse võidusõidusarjadesse - näiteks Indy 500 -, jääb tema peaeesmärgiks endiselt F1.

"Mul pole vormel-ühes jätkamisega mingeid probleeme. Kui ma kiivri pähe panen, olen endiselt väga keskendunud ja suudan endast kõik anda," sõnas Alonso.

McLareni meeskonna juht Zak Brown kinnitas, et Alonso jätkab nendega veel pikka aega.

"Meil on pikaajaline koostöö. Järgmine hooaeg ei ole kindlasti tema viimane," sõnas Brown ajalehele AS. "Tahan, et ta lõpetaks karjääri McLarenis. Ta võib küll olla 36, kuid tema keha on 22-aastase sõitja oma. Ta võib veel väga pikalt sõita."