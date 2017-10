Felipe Massa tahab enne kodust etappi sotid selgeks saada

36-aastane vormeliveteran Felipe Massa tahab F1 sarjas jätkata, kuid nõuab Williamsilt järgmise hooaja suhtes otsuste langetamist hiljemalt koduseks Brasiilia GP-ks, mis sõidetakse 12. novembril.

Williamsi meeskond kaalub mitmete meediaväljannete teatel Massa väljavahetamist mõne teise piloodiga. Sõelale on jäänud nende praegune testisõitja Paul di Resta ja F1 tagasitulekut plaaniv Robert Kubica, kes testib sel kuul Silverstone'is ja Hungarorigil nende 2014. aasta masinat.

Portaal Read Motorsport nimetab eesseisvaid testisõite lausa kahe mehe (Di Resta ja Kubica) duelliks, mis peaks otsustama, kumb pilootidest järgmisel aastal koos kanadalase Lance Strolliga tiimis sõidab. Strollist ei taha Williams loobuda väga lihtsalt põhjusel: tema isa Lawrence Stroll panustab meeskonda aastas miljoneid dollareid.

Massa usub, et testisõitudest ei piisa, kui tahta sõitjate potentsiaali tänavuse mudeliga toime tulla adekvaatselt hinnata. "Ma usun, et Di Resta ja Kubica testid ei muuda minu jaoks midagi," ütles ta.

"Williams teab väga hästi, mis ma võin tiimile anda ning isegi, kui sa teed neli aasta vana autoga testi, on see täiesti erinev tänavusest masinast. Sealt ei saa midagi välja lugeda."

"Ma naudin ja üritan endast aasta viimastes sõitudes maksimumi anda ega tea, mis järgmisel aastal saab," jätkas Massa. "Tahaksin väga veel ühe hooaja teha. Usun, et saaksin sellega hästi hakkama. Aga mina ei otsusta, tiim otsustab. Ma olen andnud neile ja kogu vormel ühele palju ning kui inimesed minuga rahul on, siis ma jään."

Kuigi Williams pole öelnud, millal järgmise aasta sõitjad paika pannakse, tahab Massa, et see saaks selgeks enne Brasiilia GP-d. "Meil pole deadline'i, aga kindlasti oleks nii tiimile kui ka mulle parem, kui me teaks enne Brasiilia etappi, mis edasi saab. Eks näis, kas see on võimalik, aga me loodame, et nii läheb."