F1 võistlusdirektor: Verstappen vääris karistust Räikkönenile otsa sõitmise eest

Verstappen ja Räikkönen põrkasid kokku juba avaringil, kui hollandlane naasis pärast väljasõitu kitsas šikaanis ohtlikult rajale ning põrkas kokku soomlasega, kes pidi seetõttu oma koha meeskonnakaaslasele Sebastian Vettelile loovutama.

"See oli täiesti selge karistus, sest Verstappen sõitis rajalt välja, kuid ta ei naasnud teele ohutult," sõnas vormel-1 võistlusdirektor Charlie Whiting. "Sõitja on kohustatud vaatama, et ta rajale naastes konkurente ei ohustaks, kuid Verstappen puksis Kimi teelt välja. Minu hinnangul oli see kohtunike jaoks lihtne otsus."

Verstappen ise enda süüd olukorras ei näinud. "Ma andsin endast parima, et rajale tagasi sõita, kuid Räikkönen valis vale sõidujoone. See on lollus, et ma karistuse sain."

Hollandlane põrkas etapi ajal kokku ka Vetteliga, kui kaheksandal ringil sattusid mehed kokku kiires kurvis, kus Vettel üritas möödasõitu teha. Möödasõitu tehes sõitis Vettel Verstappenile otsa ning langes ise sõitjaterivi lõppu. Selle olukorra eest kumbki karistada ei saanud.