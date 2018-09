F1 võistlusdirektor: Mercedese fantoomboksipeatus oli reeglitepärane

Mercedese mehaanikud tormasid pühapäeval täies lahinguvalmiduses boksist välja, kui Kimi Räikkönen 20. ringil oma peatust tegema tuli, kuid pakkis seejärel rehvid jälle garaaži tagasi.

Telekanali Sky kommentaator, endine vormelisõitja Paul di Resta arvas, et Mercedes tegi fantoomboksipeatuse selleks, et Räikköneni teekonda boksi aeglustada, sest Ferrari boks asub kohe Mercedese kõrval.

Mercedese boss Toto Wolff lükkas aga fantoompeatuse süüdistused tagasi: "See ei olnud fantoom. Valmistusime just vastupidiseks. Kui Kimi poleks boksi tulnud, oleksime seda ise teinud. Kuigi me valmistusime, ei olnud see fantoompeatus."

F1 reeglid sätestavad, et mehaanikud ei tohi boksiteele minna ilma, et nende auto seal ka reaalselt peatuks, kuid Charlie Whitingu sõnul on Rahvusvaheline Autoliit FIA teinud selles osas mõningaid mööndusi.

"Minu arvamus on, et see kuulub mängu juurde. Meile ei meeldi, et tiimid boksiteel tolgendavad, kui nad päriselt peatust ei tee. Kui nad seda iga ring teeks, siis oleks meil ilmselt midagi öelda. Mercedes võis vabalt peatuse peale mõelda ja siis meelt muuta. Kui keegi just midagi avalikult väärat ei tee, ei hakka me selles osas midagi ette võtma," rääkis Whiting ajakirjale Autosport.