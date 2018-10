F1 võistlusdirektor hoiatas Sebastian Vettelit

Kaks nädalat tagasi toimunud Venemaa etapil pääses Vettel karistusest, kui põhjustas peaaegu kokkupõrke Lewis Hamiltoniga (Mercedes). Nimelt proovis Hamilton sõidu käigus Vettelist mööduda, kuid sakslane takistas teda, vahetades kahel korral sõidujoont, mis on reeglite vastane.

Võistlusdirektor Whiting usub, et Vettelil vedas, et pääses kohtunike käest karistuseta. "Kui ma algselt olukorda vaatasin, olin kindel, et Vettel vahetas kaks korda sõidujoont. Kordusest vaadates pole arusaadav, kas Vetteli teine liigutus oli tahtlik."

Whiting hoiatas, et ta on pärast Venemaa etappi käskinud kohtunikel olla kindlam, kui märkavad reeglitevastast sõitu. "Ma ütlesin kohtunikele, et kui nad märkavad, et sõitja vahetab kaks korda sõidujoont ning seda isegi ühes suunas, siis see on sama, kui vahetada sõidujoont erievates suunades."

Neli etappi enne hooaja lõppu juhib liider Hamilton üldarvestuses Vetteli ees 67 punktiga.