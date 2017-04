F1 uued omanikud teevad kalendri põhjalikult ümber

Vormel-1 sarja uued omanikud plaanivad tiime tüütust mandritevahelisest reisimisest säästa ja uuest hooajast kalendri põhjalikult ümber teha.

Itaalia ajalehe Corriere della Sera teatel on järgmises kalendris etapid grupeeritud ajavööndite järgi.

"Töötame selle kallal," ütles F1 tegevdirektor Chase Carey. "Idee on koondada sõidud nelja kaupa ühte või maksimaalselt kahte ajavööndisse, et vältida ebainimlikku edasi-tagasi sõitmist."

On spekuleeritud, et uued omanikud on kalendrist välja viskamas Aasia etappe. Malaisia GP-d küll järgmisel aastal ei sõideta, kuid sealne turg pakub Carey sõnul vormelibossidele jätkuvalt huvi.

"See ei vasta absoluutselt tõele. Oleme öelnud, et tahame F1-e Ameerikas edendada, aga baas jääb ikkagi Lääne-Euroopasse," sõnas ta.