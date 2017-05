F1 tiimidele tehti noore piloodi traagilise avarii tõttu uued ettekirjutused

Hiljuti vormel-4 sarjas juhtunud traagilise avarii tõttu, milles 17-aastane britt Billy Monger kaotas mõlemad jalad, on Rahvusvaheline Autoliit FIA käskinud vormel-1 tiimidel üle vaadata oma masinate tagumised tõstemehhanismi toetuspunktid.

FIA uurimine tuvastas, et just tagumine tõstepunkt oli põhjuseks, et Mongeri vigastused nii raskeks osutusid. Ühtlasi lepiti kokku, et FIA ohutusosakond hakkab regulaarselt F1 masinate tõstepunkte üle vaatama.

"Pärast mitmeid tagant otsasõite viimase kuu jooksul erinevates vormelisarjades peavad kõik F1 tiimid tagama, et nende tagumised tõstepunktid ei mõjuks sellistes intsidentides agressiivselt. Tõstepunkti tugevust, kuju ja positsiooni arvestades on nad üks esimesi asju, mis kokkupõrke korral teise autoga kontakti lähevad ja teise masina struktuuri muudavad. Agressiivse kujundusega tõstepunktid on keelatud alates Monaco GP-st. Kõik tõstepunktid sellest päevast alates peavad saama FIA tehnilise osakonna heakskiidu," ütles FIA turvalisuse direktor Laurent Mekies.

Mekies täpsustas, et "mitte-agressiivne" toetuspunkt on selline, mis tagant otsa sõitvat autot esimesena ei tabaks.

Paljude tiimide tõstepunktid juba vastavad FIA uutele ettekirjutustele, kuid muudatusi peab tegema näiteks Haasi tiim. Meeskonna boss Günther Steiner kinnitas motorsport.com-ile, et on valmis FIA-ga selles küsimuses igati koostööd tegema ning vajalikud modifikatsioonid sisse viima.