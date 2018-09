F1-sari võib kahe hooaja pärast saada uue rehvitootja

Motorsporti andmetel peetakse peamiseks konkurendiks Pirellile Lõuna-Korea ettevõtet Hankooki. Üheks kandidaadiks peeti ka Michelini, aga ettevõtte kinnitas reedel, et nemad ei tee FIA-le pakkumist.

Hankook on FIA-le tuttav firma, sest ollakse Euroopa F3-sarja masinate rehvitarnija.

"Pakkumisi sai teha kuni eilse (reede - toim) südaööni," sõnas Todt. "Ma ei tea veel täpselt, kes pakkumise tegi, aga neid on kindlasti rohkem kui üks." Todt lisas veel, et hiljemalt 14. septembriks on FIA oma otsuse teinud.

Pirelli on olnud F1-sarja rehvitarnija alates aastast 2011.