F1 MM-sari Singapuris: esimese vabatreeningu kiireim oli Ricciardo

Täna on Marina Bay linnaringil kavas esimesed vabatreeningud.

Esimesel katsetusel näitasid kiireimat minekut Red Bulli masinad. Daniel Ricciardo sõitis hypersoft rehvidega välja aja 1.39,711. Võrreldes mullusega oli Ricciardo tervelt 2,7 sekundit kiirem! Tiimikaaslane Max Verstappen sai ajaks 1.39,912.

Ferrari piloodid Sebastian Vettel ja Kimi Räikkönen olid kolmas-neljas, MM-sarja liider Lewis Hamilton (Mercedes) kuues.

