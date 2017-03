F1 spordikommentaator Märt Elbre sõnas sel nädalavahetusel algava vormel-1 uue hooaja eel, et temas pulbitseb juba suur ootusärevus. Pühapäevase Austraalia GP võitjaks pakkus ta Ferrari sõitjat Kimi Räikköneni.

Kui tõenäoline on, et keegi suudab sel hooajal Mercedestele korralikult konkurentsi pakkuda? Kui jah, siis kes see võiks olla ja miks?

Märt Elbre: Usk või vähemalt lootus on, et leidub meeskond, kes suudab kõigutada viimase kolme aasta konstruktorite karika võitjat Mercedest. Oli küll vaid 8 hooajaeelset testipäeva, aga näidatud kiiruse ja vastupidavuse põhjal arvan, et Ferrari on saanud valmis päris hea vormeli. Ning kindlasti ei saa kahelda Vetteli ja Räikköneni sõiduoskustes ja võidunäljas. Testipäevade kiireim ringiaeg jäi Räikköneni nimele, Vettel sealjuures teise ajaga. Ja samas läbiti mitu võistlusdistantsi tehniliste probleemideta. Isegi Hamilton tunnistas, et Ferrari tundub olevat kiirem Mercedesest. Selline on selline jutt kena viis tähelepanu kõrvale juhtimiseks ja võib-olla isegi „liiva silma raputamiseks“.

Kas Mercedeste edulugu sai läbi sellega, et Rosberg lahkus?

Kindlasti mitte! Rosbergil ei olnud lihtne Hamiltoni meeskonnakaaslasena. Aga ta oli töökas, sihikindel, kiire ja tal oli ka kuhjaga õnne viimasel hooajal. Eesmärk sai täidetud ja loogiline samm oli astuda kõrvale. Peatükk „Rosberg/Hamilton“ on nüüd lõppenud. Tulemas on peatükk „Bottas/Hamilton“ ja arvan, et see saab olema teistsugune. Kellelgi ei ole lihtne olla Hamiltoni meeskonnakaaslane, aga Bottas tundub olevat erinev Rosbergist.

Eelmisel hooajal leidis endale nii mõnedki poolehoidjad vastuoluline mees nimega Max Verstappen. Kas sel hooajal võiks mees teha suure sammu edasi ning heidelda kõige kõrgemate kohtade eest?

Verstappen on ju lausa kuum kaup vormel 1 sarja jaoks! Juba möödunud hooajal tegi hollandlane mehetegusid, kui võitis Hispaania etapi ajaloo noorimana, olles siis 18 aasta ja 228 päeva vanune. Veel kogunes 4 teist ja 2 kolmandat kohta. Hooajaeelsed testisõidud on viinud ka Verstappeni arvamusele, et Reb Bull jääb alla Ferrarile, Mercedesele ja ka Williamsile. Ehk on tekkinud kahtlus, kas nad suudavad sõita võidupeale esimestel etappidel. Kindlasti saavad nad masina kiiremaks ja võib-olla tõustakse nagu eelmisel aastal.

Missugune meeskond võiks pakkuda sel aastal positiivse üllatuse?

Kas poleks positiivne üllatus, kui Kimi Räikkönen tuleb maailmameistriks peale kümne aasta möödumist taas Ferrariga? Aga ma loodan, et positiivse üllatuse pakub meile Williams ja just tagasikutsutud Felipe Massa. Vähemalt algus on olnud paljulubav ehk Williams on olnud kiire ja töökindel testisõitudel.

Kes on selge outsider juba enne hooaja algust?

Kahjuks mina ja paljud teised on sügavalt üllatunud McLareni mootoritootja Honda suurest sammust tagasi! Kohutavad 8 testipäeva Barcelona ringrajal. Selgus, et Honda edasiarendatud jõuallika töökindlusega on muresid. Rajal tekkinud tehnilised rikked viisid selleni, et McLaren sai konkurentidega võrreldes selgelt vähem sõita ja seegi sõitmine oli piiratud jõuallika võimsusega. Võib-olla suudab Honda lahendada tekkinud kitsaskohad Austraalia etapiks aga ikkagi väga piiratud testimine on pannud McLareni keerulisse olukorda uue hooaja alguseks.

Saabuv hooaeg toob rajale uue generatsiooni masinad. On üsna tõenäoline, et nii mõnigi rekord saab purustatud. Mis on aga need põhilised uuendused, mida iga vormelisõber peaks teadma?

Lühidalt öeldes on 2017. aasta vormel 1 autod palju kiiremad võrreldes lähiaastatega. Suur hinnang oli, et ringiajad paranevad 3-5 sekundit. Hooajaeelsed testisõidud Barcelona rajal näitasid, et kiireim ringiaeg on 4,1 sekundit parem võrreldes 2016. aasta testisõitudega samal ajal, samal ringrajal. Kiiremaks on teinud võistlusmasinad mitmed muudatused:

- ca 25% laiemad Pirelli rehvid. Tagumiste rehvide laius oli 325mm ja nüüd on 405mm. Esimeste rehvide laius oli 245mm ja nüüd on 305. Rehvide diameeter on ka kergelt suurenenud aga veljed on ikka 13-tollised.

- vormel 1 autod on nüüd laiemad – kogulaius oli 1800mm, nüüd on 2000mm. Sealjuures on esitiiva laius kasvanud 1650mm pealt 1800mm peale. Tagatiiva laius on nüüd 200mm suurem – 950mm. Tagatiib on ka madalamal 150mm võrra – 800mm.

- vormel 1 auto aerodünaamika väga oluline komponent difuusor on muutunud kõrgemaks, laiemaks ja pikemaks.

Kõik need silmaga nähtavad muudatused võimaldavad läbida kurve suurema kiirusega.

Kes võidab Austraalia GP?

Ennustamine on üks tänamatu tegevus ja eriti veel hooaja avavõistlus kohta. Kui ma nüüd pean valima ühe paljudest võimalikest võitjatest, siis ehk see on Räikkönen.

Märt Elbre on Viasat Sport Balticu spordikommentaator, kes kommenteerib Vormel 1 otseülekandeid. Austraalia GP otseülekannetele saad kaasa elada juba sel nädalavahetusel Viasat Sport Balticus.