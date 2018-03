F1 hooaeg tuleb eriline, juba ühel lihtsal põhjusel

Hooaeg tuleb eriline, sest esimest korda F1 sarja ajaloos on korraga võistlusrajal kaks neljakordset maailmameistrit. Nendeks meesteks mõistagi Sebastian Vettel ja valitsev maailmameister Lewis Hamilton. Neist ühel on tänavu võimalus tõusta argentiinlaste legendi Juan Manuel Fangio kõrvale, kellel MM-tiitleid viis.

Kas masinate võrdluses suudab Ferrari’s SF71H midagi võrdväärset pakkuda Mercedes W09-le? Hooaja eelsed testid oli Ferrari jaoks paljulubavad, aga arvatakse, et Mercedes lihtsalt kavaldas. Saame näha, esimesed vabatreeningud Melbourne Parkis on juba homme.

Austraalias tulevad rajale kaks F1 sarja debütanti Sergei Sirotkin (Williams) ja Charles Leqlerc (Sauber). Pühapäevane võidusõit vältab 58 ringi ehk on pikkusega 307,574 kilomeetrit. Eesti aja järgi algab MM-punktide jagamine kell 8.10 hommikul.

It's 25 races in the points and counting for @LewisHamilton 👀

Just two shy of Kimi Raikkonen's record of 27 from 2012-13#F1 #F1FastFact pic.twitter.com/ARG865eIK6— Formula 1 (@F1) March 22, 2018