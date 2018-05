F1 etapil mängitud Kataloonia hümn ärritas Hispaania autospordijuhte

Hispaania kuninglik autospordiliit avaldas avalikus kirjas kahetsust nädalavahetusel vormel-1 Barcelona GP-l kõlanud Kataloonia hümni üle.

Kataloonia hümni "Els Sgadors" lasti pühapäeval enne põhisõitu kohe pärast Hispaania hümni. Alaliidu sõnul "muutsid etapi korraldajad sellega meie nõusolekuta protokolli".

Portaal RaceFans.net kirjutab aga, et Kataloonia hümni on Barcelona GP-l mängitud juba sellest ajast saadik, kui vormelid seal 1991. aastal esimest korda kihutasid. Alaliidule oli see pinnuks silmas aga esmakordselt.

"Meedias ja paljude fännide seas on Kataloonia hümni mängimises nähtud ilmselgelt katset spordi abil levitada poliitilisi sõnumeid, eriti sel Kataloonia ja Hispaania jaoks tundlikul ajal," lisati autospordiliidu kirjas, mis muu hulgas soovitab ka FIA-l, vormel-1 juhtidel ja Hispaania valitsusel jälgida, et taolised vahejuhtumid enam Barcelona GP-l ei korduks.