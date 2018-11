F1 eksmaailmameister tegi Verstappenile otsa sõitnud Oconi maatasa

Ocon sai otsasõidu eest 10-sekundilise "seisa-sõida" karistuse. Pirueti teinud ja teelt välja sõitnud Verstappen loovutas liidrikoha ja etapivõidu Lewis Hamiltonile.

Villeneuve'i sõnul oli Oconi tegu ehe näide kogenematusest. "Ocon on häbiväärne," ütles ta ajakirjale Autosport.

"See oli naeruväärne. Ning kõige hullem selle juures on, et kõik nägid, mis juhtus, aga raadios ei öeldud isegi "Vabandust, kutid, tegin valesti". Hea oleks oma vigu tunnistada."

"Ringi tagasi teha võib, aga seda tuleb teha õigesti. Sa ei tohiks liidrit ohtu seada. Sa ei tohi teha midagi, mille tulemusena teine sõitja aega kaotab," jätkas kanadalane. "Möödumine sirgel ja ette jääda on okei, aga see tundus nagu võitlus esikoha nimel. Kuid samal ajal näitas see kogenematust, sel mehel on null kogemust."

Villeneuve lisas, et mõistab täielikult, miks Verstappen pärast sõitu Oconile kallale läks. "Ma leian, et ta oli isegi vaoshoitud. Ta isegi ei löönud teda. Mida me tahame näha? Me tahame näha emotsioone, me tahame näha gladiaatoreid. Hea oli seda näha. Ning Ocon on Verstappenist isegi pikem!"