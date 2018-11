F1 bossi suur paljastus: Mercedes on uue sõitja välja valinud

Ringiga maha jäänud Ocon (Force India-Mercedes) põrkas liidrikohal sõitnud Verstappeniga (Red Bull) kokku eilse võistluse 44. ringil. Rajalt välja surutud hollandlane kaotas selle intsidendiga liidrikoha ja pidi lõpuks piirduma Mercedese esinumbri Lewis Hamiltoni järel teise kohaga.

Marko paljastas kokkupõrget kommenteerides, et Mercedes on andnud Oconile juba lubaduse, et temast saab Valtteri Bottase mantlipärija.

"Mercedese sõitja (Force India-Mercedes - toim.), kellele Mercedese meeskond on lubanud 2020. aastaks sõitjakohta, rammis meid rajalt välja! See on uskumatu!" sõnas Marko ajakirjale Auto Motor und Sport.

"Ringiga mahajääja ei tee möödumiseks rünnakuid. See on kirjutamata reegel. Ocon on paraku vormel-3 tasemega idioot!" põrutas Marko. "Ja selline idooot sai vaid 10-sekundilise karistuse. Keegi oleks võinud talle ju öelda: "Hallo, see on liider, tal on uued rehvid, ära teda ründa.""