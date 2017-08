F1 ajakirjaniku karm avaldus: me ei näe Michael Schumacherit enam kunagi

Rootsi spordiajakirjanik Frida Nordstrand, kes on spetsialiseerunud vormel-ühe kajastamisele, väitis, et seitsmekordne maailmameister Michael Schumacher ei astu enam kunagi avalikkuse ette.

Schumacher elas 2013. aasta detsembri lõpus mäesuusatades üle raske õnnetuse, mille järel oli kuus kuud kunstlikus koomas. Viimased kolm aastat on ta tõsisest peatraumast taastunud oma Šveitsi villas, kuid sakslase paranemise kohta on väga vähe informatsiooni.

Schumacheri sõber ja endine konkurent Gerhard Berger väitis maikuus, et on legendaarse sakslase perekonnaga ühenduses olnud. "Usun imedesse ja loodan peagi kuulda positiivseid uudiseid," sõnas Berger ajalehele Kölni Express.

Nüüd on Nordstrand tulnud Schumacheri tuleviku osas välja märksa pessimistlikuma avaldusega. "Ma arvan, et ta on elus, kuid midagi muud pole teada. Tema perekond on öelnud, et nemad rohkem kommentaare ei anna. Ma arvan, et ta on perekonna juures, kuid ei taha avalikkuse ette astuda," teatas rootslanna, vahendab Soome ajaleht Ilta-Sanomat.

Küsimusele, kas avalikkus näeb veel kunagi Michael Schumacherit, vastas Nordstrand: "Ei, ma ei usu, et me seda näeme."