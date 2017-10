Ennustus: Lewis Hamilton ületab Michael Schumacheri seitsme MM-tiitli rekordi

Mercedese vormel-1 meeskonna täht Lewis Hamilton liikumas oma neljanda MM-tiitli poole. Paljude ekspertide arvates on just 32-aastane britt meheks, kes võiks ületada Michael Schumacherile kuuluva MM-tiitlite rekordi. Legendaarne sakslane krooniti omal ajal maailmameistriks seitsmel korral.

Hamilton võitis oma esimese MM-tiitli juba 2008. aastal, kuid järgmist tuli oodata 2014. aastani. Kolmandat korda krooniti ta maailmameistriks 2015. aastal ning tänavu on ta lähedal neljanda tiitli võitmisele.

Näiteks parimate stardikohtade rekordi on Hamilton juba Schumacherilt üle võtnud. Hamilton on parimalt stardikohalt alustanud karjääri jooksul 71 korda. Schumacheri arvele jäi 68 esikohta. Etapivõitude osas on Schumacher 91ga veel kindel liider. Selles arvestuses on Hamiltonil teisena koos 61 võitu.

“Usun, et nii Lewis kui ka Sebastian (neljakordne maailmameister Sebastian Vettel) on võimelised Schumacheri rekordi üle lööma. Meeskondi vaadates on Lewis aga paremas seisus,“ sõnas 2009. aasta maailmameister Jenson Button Briti meediale.

“Lewis on kindlasti võimeline ületama Michaelile kuuluvat rekordit, milleks on seitse MM-tiitlit. Suurim küsimus on selles, kas ta viitsib piisavalt kaua MM-karussellis kaasa lüüa,“ lisas Button. “Kui tal on hea vormel ning ta jätkab võitmist, siis püsib ta MM-sarjas tõenäoliselt piisavalt kaua. Järgmine küsimus on motivatsioonis. Praegu on näha, et tal on väga kõrge motivatsioon.“