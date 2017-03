Endine F1 vormelisõitja David Coulthard ennustab, et Lewis Hamilton võib tänavu astuda Nico Rosbergi jälgedes ning lõpetada MM-tiitli võitmise järel sportlaskarjääri.

Rosberg šokeeris vormelimaailma mullu hooaja viimase etapi järel ning Coulthard ei üllatuks üldse, kui 2017. aasta lõpus teeb lahkumisotsuse Hamilton.

” Ta võib vabalt "teha Rosbergi" ja selle hooaja järel lahkuda. Absoluutselt," David Coulthard

"Kuna ta (Hamilton) võib lõpetada? See võib juhtuda varem, kui me kõik tahaksime," sõnas Coulthard ajalehele Daily Mirror. "Ma oleksin üllatunud, kui ta jätkaks pärast 35ndat eluaastat, sest ta alustas juba 17-aastaselt. Mina ise lõpetasin 37-aastaselt, kuid alustasin hiljem."

"Nagu kõik elus, asjade värske ja põnevana hoidmine 10 ja 20 aasta vältel on väga raske. Ta võib vabalt "teha Rosbergi" ja selle hooaja järel lahkuda. Absoluutselt," lisas Coulthard. "Kui põnevus kaob, siis sa võid teised ära petta, kuid ennast mitte."

Coulthard ennustab ühtlasi, et 32-aastase Hamiltoni uus tiimikaaslane Valtteri Bottas võib teha väga eduka hooaja. "Kui tal on võitja masin, on kõik võimalik. See võib olla paljudele üllatuseks - kaasa arvatud Lewisele."

Hamilton alustab järgisel pühapäeval startivat hooaega kolmekordse maailmameistrina (2008, 2014, 2015).