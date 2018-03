Endine vormelisõitja: Räikkönen on nagu kass. Mitu elu tal on juba olnud?

Endine vormelisõitja Alexander Wurz usub, et 38-aastane Kimi Räikkönen võib kuninglikus vormelisarjas jätkata ka järgmisel hooajal.

Kui väljaanne Speedweek uuris Wurzilt Räikköneni tuleviku kohta, vastas 44-aastane austerlane naerdes: "Mitu elu tal on juba olnud? Ta on nagu kass. Kui kassidel olevat seitse elu, siis Kimil ehk 12 või midagi sellist."

"Ringiaegu mõõtev stopper ei näita, kui vana vormelisõitja on, oled sa kena või kole ning naine või mees. Kui Kimi sõidab hästi ja meeskond leiab, et neil on hea pilootide koosseis, võib ta vabalt ka pärast 2018. aastat edasi võistelda," lisas Wurz, kes oli McLarenis testisõitja samal ajal kui Räikkönen täitis meeskonna põhisõitja kohuseid.

Räikkönen näitas hiljuti väga head kiirust Barcelona testisõidul, kus kihutas oma tiimikaaslase Sebastian Vetteli järel välja teise aja, kaotades sakslasele vaid 0,039 sekundiga. Vettel püstitas seejuures Kataloonia ringraja mitteametliku tippmargi.

F1 uus hooaeg algab 25. märtsil Melbourne`is.