Endine vormel-1 vihmavarjutüdruk räägib suu puhtaks: paljud mu sõbrad kaotavad nüüd töö

Foto on illustreeriv. Pildil on F1 Itaalia GP modellid 2017. aasta septembrist.

Vormel-1 sarja juhtide otsus kaotada 2018. aastast stardi eel rajal seisvad modellid ehk nn "vihmavarjutüdrukud" on tekitanud paksu pahameelt nii fännide kui ka tüdrukute endi seas.

Ajalehes The Sun on pika intervjuu andnud selle ameti kauaaegne esindaja, 30-aastane Chantel George, kes on "vihmavarju hoidnud" mitmetel autospordivõistlustel, sealhulgas ka 2014. aasta F1 Suurbritannia GP-l Kimi Räikkönenile.

"Ma olen lihtsalt pettunud, sest ma tean, et paljud minu sõbrad selles tööstuses kaotavad nüüd oma töö," ütles ta.

Vastupidiselt spordijuhtide arvamusele, nagu oleks modellide kasutamine võidusõiduüritustel tüdrukute objektistamine, ütleb Chantel, et pole end kunagi seksuaalobjektina tundnud. Ta pakub lausa välja viisi, kuidas mootorispordis tajutava seksismiga võidelda saaks.

"Minu jaoks oli vormel-1 stardirivis seismine kirjeldamatu kogemus. Ma olen löödud, et ma seda enam kunagi teha ei saa. Tunnen kaasa ka teistele tüdrukutele, kes ei saa kunagi sellist võimalust, nagu mul oli," rääkis Chantel.

Ta lisas, et kuigi tema töö võis pealtnäha tunduda lihtne, oli see siiski päris kurnav. "Sul peab olema kirg vormel ühe ja võidusõidu vastu. Sa pead vara ärkama, olema rajal jalgade peal mitmeid tunde ja pikki perioode. See on raske töö ja nõuab palju aega. Aga raha anti hästi ning kõik kulud, seahulgas reisikulud, olid kaetud," kirjeldas ta.

"Tüüpiline päev nägi välja selline: ärkasime väga vara, umbes 7 ajal, sõime hommikust, saime koolituse, kuidas professionaalselt stardirivis kõndida ja naeratada. Enne sõitu tuli käia soengut ja meiki tegemas, stardi eel olime rajal, pärast sõitu poodiumil, lisaks veel reklaamitöö enne, sõidu ajal ja pärast."

Modellid Monaco GP-l. Foto: AP/SCANPIX

Kuigi "vihmavarjutüdrukud" F1 radadel vormelistaaridega rääkida ei saa, peab Chantel ainuüksi nende läheduses viibimist imeliseks kogemuseks. "Ma olin täiesti vaimustuses. Ma sain olla vaid meetrite kaugusel sellistest meestest nagu Lewis Hamilton, Fernando Alonso ja teised. Enamus inimestel ei teki kunagi sellist võimalust ja mina sain veel selle eest raha," ütles ta.

"Me lisasime sellele alale glamuuri ja prestiiži. Ma ei arva, et see seksistlik oleks. Me tegime pildid ilusamaks, andsime fännidele enne sõitu midagi head näha. See tõstab testosterooni ja annab sõidule põnevust."

Selleks, et modellide kasutamist võidusõitudel seksistlikuks ei peetaks, soovitab Chantel F1 juhtidel järgida Hispaania velotuuri (Vuelta) eeskuju, kes palkavad sellest aastast poodiumitüdrukute kõrvale võitjatele lilli ulatama ja autasustama ka mehi.

"Ma ei arva, et selles osas mingeid soolisi piiranguid peaks tehtama. Vormel ühel on ka naisfänne ning ma arvan, et oleks õiglane, kui stardirivis oleksid mõlemad, nii mehed kui ka naised," pakkus ta.