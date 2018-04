Endine tiimikaaslane Barrichello: Schumacheri perekond ütles mulle, et Michaeli külastamine oleks mõttetu. "Sellest ei oleks kasu ei sulle ega talle"

2013. aasta viimastel päevadel mäesuusaõnnetusse sattunud Michael Schumacheri tervise kohta on teada äärmiselt vähe. Isegi sakslase endine tiimikaaslane Rubens Barrichello ei tea täpselt, mis olukorras kunagine partner hetkel on.

Täna, saatuslikust õnnetusest enam kui neli aastat hiljem, on Schumacheri perekond endiselt äärmiselt salatsev ja kaitsev. Mehe kohta on teada vaid see, et ta taastub oma Šveitsi kodus.

Brasiilia telesaates Bial tunnistas ka Schumacheriga Ferraris viis hooaega koos sõitnud Rubens Barrichello, et tal pole õnnestunud sakslast vaatamas käia. "Olen üritanud leida viise, kuidas talle külla sõita. Esimene kord öeldi mulle ära - nad ütlesid, et see külastus ei teeks head ei mulle ega talle. Mul ei ole tema kohta uudiseid, aga ta on ilmselt mingil määral teadvusel."