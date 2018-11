Ekstreener: vormel-ühes pole ühtegi sõitjat, kes suudaks Hamiltoni järgmisel viiel aastal alistada

"Minu jaoks ületab Hamilton Michael Schumacheri rekordi," sõnas Chiesa, kes juhendas inglast tema kardisõidu karjääri ajal.

Kui 33-aastane Hamilton tuli tänavu viiendat korda maailmameistriks, siis rekordimees Schumacher on tiitli pälvinud seitsmel korral.

"Ta (Hamilton) on ilmselt hetkel kõige kiiremas vormelis, kuid ta on samas nii hea, et ma ei näe ühtegi sõitjat, kes suudaks teda kiiruses, taktikas, kõiges üle mängida järgmise viie aasta jooksul," rääkis Chiesa väljaandele Omnisport.

"Mulle tundub, et ta võidaks ilmselt MM-tiitli ka siis, kui masin poleks selle saavutamiseks kõige kiirem. Ma tõesti ei näe praegu ühtegi sõitjat, kes suudaks teda lähema viie aasta jooksul alistada," lisas Hamiltoni ekstreener.