Eksmaailmameister: Vettel peaks kirjutama raamatu "Kuidas kaotada MM-tiitlit"

Kui Vettel on võitnud viimasest seitsmest etapist vaid ühe, siis Hamilton on võidutsenud kõigil ülejäänud sõitudel. Seejuures on sakslane mitmed sõidud oma rumaluste tõttu ära rikkunud.

"Ta (Vettel) peaks kirjutama raamatu: "Kuidas kaotada MM-tiitlit". Tema ja Hamiltoni suurim vahe sel hooajal on selles, et Lewis mõtleb enne kui agressiivse rünnaku etta võtab, sakslane aga mitte," kritiseeris Villeneuve Vettelit.

"Ferrari oli hooaja alguses liikumas ka võistkondliku MM-tiitli suunas, kuid pärast seda kui Vettel oma rütmi kaotas, on ka see lootus kustunud," lisas kanadalane.

Neli viimast GP-d võitnud Hamilton on kasvatanud oma eduseisu Vetteli ees juba 67-punktiliseks. Hooaja lõpuni jääb neli etappi.