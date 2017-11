Eksmaailmameister: Vettel äratas uinuva Hamiltoni üles

1997. aasta vormel-1 maailmameistri Jacques Villeneuve'i arvates hakkas Lewis Hamilton sel hooajal juba "magama jääma", kuid ärkas üles, kui sai aru, et Sebastian Vettel võib endast ohtu kujutada.

20 aastat tagasi võidutsenud kanadalase sõnul mõjus Valtteri Bottase palkamine karjääri lõpetanud Nico Rosbergi asemele Hamiltonile liialt rahustavalt.

"Lewis on väga-väga hea. Ta on olnud ainult parimates tiimides ja parimas autos, või peaaegu parimas, nagu üks tõeline tšempion," rääkis Villeneuve ajakirja Autosport veergudel. "Kui ta suudaks terve hooaja selliselt sõita nagu pärast suvevaheaega, oleks super, aga ta pole seda teinud."

"Ta polnud kohal. Ma arvan, et Bottas uinutas teda ning kui ta sai aru, et Bottas pole see, kellega ta võitlema peab, vaid hoopis Vettel, siis ärkas ta üles," pakkus Villeneuve.

"Ta oli Nico kõrval aastaid ning temaga oli neil alati tihe rebimine. Kui Bottas saabus, siis ta naeris: "Heh, lõpuks üks lihtne meistritiitel." Ning mõne aja pärast sai aru: "Kurat, Ferrari on hea ja Vettel on hea." Ning Vettel juba alla ei anna."

Villeneuve'i enda kange konkurent oli tema Williamsi tiimikaaslane Damon Hill, kes võitis kanadalase ees meistritiitli 19 punktiga. Järgmisel aastal tuli Villeneuve maailmameistriks kolme punktiga Michael Schumacheri ees.