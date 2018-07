Eksmaailmameister: Räikköneni karistamine näitab ilmekalt, mis on vormel-ühes valesti

Vormel-1 sarja eksmaailmameister Jacques Villeneuve ei mõista, miks sai Silverstone`i etapil Lewis Hamiltoni ramminud Kimi Räikkönen suurema karistuse kui Prantsuse GP-l Valtteri Bottasele otsa sõitnud Sebastian Vettel.

Kui Räikkönenile määrati Briti GP-l Hamiltonile otsasõidu eest 10-sekundiline ajakaristus, siis Vettel pääses Prantsusmaal 5-sekundilise karistusega.

"Ma ei mõista, miks 10 sekundit, ja mõni teine intsident viis sekundit ja vahel mitte mingit karistust. See ongi vormel-ühes valesti," kurjustas Villeneuve, vahendab Motorsport.com.

"F1 on võidusõit. Mulle need võistluse ajal antud karistused üldse ei meeldi, neid peaks jagama vaid räpase sõidu eest, mis on ju hoopis teine asi," lisas kanadalane.

"Jääb mulje, et karistus oli 10 sekundit, sest otsa sõideti Lewisele, kes võitleb MM-tiitli eest. Bottase korral oleks karistus olnud ilmselt viis sekundit," vihjas Villeneuve Prantsuse GP-l Vettelile määratud karistusele.

Villeneuve meenutas ka Austria GP-d, kus Max Verstappen rammis möödasõidul Räikköneni ja pääses sootuks karistuseta.