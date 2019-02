Eksmaailmameister Nico Rosberg tunneb kergendust: hea, et ma ei pea enam eluga riskima

Nico Rosberg Foto: ANDREJ ISAKOVIC/AFP/Scanpix

2016. aastal vormel-1 maailmameistriks kroonitud ja seejärel koheselt karjääri lõpetanud Nico Rosberg tunnistas, et F1 sari on väga ohtlik ja ta tunneb tihti kergendust, et ei pea enam eluga riskima.