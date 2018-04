Eksmaailmameister: Hamilton ja Mercedes on kriisis

1997. aastal vormel-1 sarja maailmameistriks tulnud Jacques Villeneuve ütles pärast Hiina GP-etappi, et Lewis Hamilton ja Mercedese meeskond on kriisis.

"Hamilton on kriisis ja kaotab MM-sarjas punkte," sõnas Villeneuve Sky Italiale. "Kuid ma arvan, et terve Mercedes on kriisis. Nad peavad nüüd lootma [Valtteri] Bottasele, kes pole MM-tiitli eest võitlev sõitja."

Villeneuve`i arvates hakkas Hamiltoni jaoks kõik allamäge minema juba tänavuse hooaja avaetapil. "Pärast muljetavaldavat Melbourne`i kvalifikatsiooni pole Lewis suutnud masinat juhtida. See on väga murettekitav. Nägin eelmisel aastal, et kui ta on kriisis, kaotab ta palju, vajub sõidu ajal taha, jääb unne ja pole enam agressiivne. Aeg näitab, kas ta ärkab üles," rääkis kanadalane.

Hiinas võidutsenud Daniel Ricciardo kohta jagus Villeneuve`il kõvasti kiidusõnu. "Tema võitleb MM-tiitli eest nagu Ferrari kaks hooaega tagasi," märkis eksmaailmameister ja lisas, et Red Bulli meeskond peab temaga kiiremas korras lepingut pikendama: "Red Bull ilma Ricciardota pole suur jõud, kuid koos Ricciardoga on nad väga ohtlikud."