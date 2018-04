Eesti vormelisõpradel on etappide otsepildis nägemiseks jäänud üks õlekõrs

Tänavusest hooajast ei näe teadupärast enam eestikeelsete kommentaaridega vormel-1 ülekandeid. Lõppenud nädalavahetuseni oli võimalik Eestis vormel-1 vaadata veel Viasat Motori ning ka RTL-i vahendusel. Nüüd on alles jäänud ainult viimane.

“Käesoleval hooajal puuduvad All Media Balticsil (TV6, TV3, Viasat Sport Baltic) F1 ülekannete edastusõigused ja seda kogu Baltikumis,“ selgitati All Media Balticsi poolt olukorda.

“Ja kuigi telekanal Viasat Motor, mis vaatamata sarnasele nimele ei kuulu Viasat Eestiga enam ühte gruppi (All Media Baltics), on edastanud Baltikumis F1 ülekandeid, peame siiski nentima fakti, et tegemist on olnud Viasat Motori omanikepoolse inimliku eksitusega. Viasat Motoril on küll F1 edastusõigused, kuid need ei laiene Baltikumi regioonile. See tähendab seda, et F1 etappide ja harjutussõitude ajal on Baltikumi televaatajatel geobloki tõttu Viasat Motori telepilt must.“

Nii märkis ka Viaplay Eesti meediasuhete juht Karin Laurima, et Viasat Motor ei ole osa All Media Balticsist ehk nemad ei saa otsustada, mida Skandinaavia telekanal Eestis näitab ja mida mitte. Seni näidati sel hooajal Baltikumis vormeliülekandeid puhtast inimlikust eksitusest.