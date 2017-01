Bernie Ecclestone`i asemele uueks vormel-1 sarja juhiks tõusnud Chase Carey sõnas, et kuninglik võidusõidusari on juba pikki aastaid olnud madalseisus.

"Vaatasime selle sarja majandamist ja tundsime, et viimase nelja kuni viie aastaga pole see kasvanud piisavalt ega saavutanud kogu oma potentsiaali," sõnas Carey Sky Sports`ile antud intervjuus.

"Pidime organisatsiooni uuesti üles ehitama, et see sport kasvaks tänapäeva maailma nõuetele vastavalt. Peame töötada oma partneritega nii, et see sport teeniks eeskätt fännide huve," selgitas Carey F1 sarja uue omanikfirma Liberty Media nägemust.

62-aastane ameeriklane lisas, et ta ootab väga suurt panust ESPN-i telekanali eksjuhilt Sean Bratches`ilt, kes hakkab tegelema sarja kommerts- ja meediaõigustega, ning endiselt Mercedese bossilt Ross Brawnilt, kes vastutab tiimidega suhtlemise ja spordi tehnilise poole eest.

"Rossi eesmärk on luua tingimused, et see sport muuta nii vaatemänguliseks ja erutavaks kui vähegi võimalik. Meil on tegelikult hea stardipositsioon. Meil on sõitjad, kes on tõelised spordiikoonid. Meil on masinad, millel on võimas mootor ja moodne tehnoloogia, mis paneb inimesi üllatuma, ning lisaks bränd, millel on fänne üle maailma," rääkis Carey.

Ühe konkreetse eesmärgina nimetas Carey ideed, et USA-s võiks toimuda ka üks tänavasõit. Selle toimumispaigaks võib saada kas New York, Los Angeles, Miami või Las Vegas.

Ühtlasi kinnitas Carey, et tema juhtimisel ei muutu F1 sari selliseks ühemehešõuks nagu see oli viimastel kümnenditel Ecclestone`i ajastul.